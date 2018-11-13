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Львовские чиновники закрыли последнюю коммунальную стоматологию

Общество

Медицинская реформа шагает по Украине

Львовские чиновники закрыли последнюю коммунальную стоматологию
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Стоматологический кабинет

Львов, Украина, 13 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Власти Львова решили закрыть последнюю коммунальную стоматологическую поликлинику, заявила депутат Верховной рады Ольга Богомолец 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В то время как украинцы стремительно беднеют и часто не имеют возможности купить себе самое необходимое, местные чиновники решили закрыть последнюю коммунальную стоматологическую поликлинику Львова, которая обслуживает более 110 тыс. львовян. Теперь о доступной медицине придётся забыть, а медикам, чтобы сильно не брыкались, уже год не платят заработную плату», — рассказала депутат.

Богомолец отметила, что закрытие учреждение проходит в рамках медицинской реформы, начавшейся на Украине.

По её словам, львовские медики намерены подать в суд на местные власти. Они требуют сохранить поликлинику и выплатить долги по зарплате.

Напомним, ранее Ольга Богомолец заявила о нехватке половины средств, необходимых для того, чтобы обеспечить инсулином всех больных диабетом на Украине.

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Отметим, что за последние четыре года Украину покинули 60 тыс. медработников.

А также: После майдана Украину покинуло 60 тысяч медработников

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Медицина
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