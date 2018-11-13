Рособрнадзор запретил приём студентов в три вуза

Москва, , 14:44 — REGNUM Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений со 2 по 9 ноября 2018 года запретил приём студентов в три российских вуза, сообщается на сайте ведомства.

За неисполнение предписаний, ранее данных этим вузам Рособрнадзором, приём запрещен в Прикамский социальный институт (Пермь) в Сибирскую академию финансов и банковского дела (Новосибирск) и в Северо-Кавказский библейский институт евангельских христиан-баптистов (Кабардино-Балкария).

В Рособрнадзоре напомнили, что приостановка действия госаккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы вуза. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии красногорской Академии современного образования и московского Института экономики и социального развития.

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