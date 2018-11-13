Многие москвичи против: на месте кинотеатра «Соловей» появится гостиница

Москва, , 14:47 — REGNUM На месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне построят жилой комплекс и гостиницу с культурно-досуговым комплексом. О том, что АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство, сказано на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы.

Многих жителей столицы расстроило грядущее закрытие кинотеатра. Они оставляют в Twitter возмущенные записи и даже запустили петицию об отмене сноса на сайте Change.org. На момент публикации материала ее подписали более 1,1 тыс. человек.

https://twitter.com/grgn_jellyfish/status/1062256503208493056

https://twitter.com/zbtkna/status/1062269701475233792

https://twitter.com/imnoycryingyouR/status/1062275989609295872

«Соловей» — один из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе, в котором расположены 24 зала. Принцип отбора репертуара в нём отличается от большинства кинотеатров — фильмы показывают до тех пор, пока на них есть спрос. Самым длительным был прокат фильма «Амели» в течение 37 месяцев. Отметим, что киноцентр уже несколько лет был выставлен на продажу.

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