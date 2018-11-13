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Пришёл без галстука – получи: в Бухаре преподаватель избил студентов

Общество

Педагог больше в учебном учреждении больше не работает

Бухара, Узбекистан, 13 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  В Бухаре преподаватель нетрадиционным способом решил приучить студентов ходить в учебное заведение в подобающем строгом виде. За то, что молодые люди пришли на занятия без галстуков, педагог избил их. Видео с рукоприкладством в отношении студентов инженерно-технологического института появилось в сети интернет. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

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На кадрах видно, как молодые люди, стоя у доски, получают от педагога пощечины и удары кулаком в живот. При этом преподаватель выкрикивает ругательства и обзывает студентов.

Как выяснилось, инцидент произошёл почти год назад. Тогда же после проведённого расследования преподавателя высшей математики уволили из вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошёл в одной из школ Сахалина. Педагог позволила себе безобразные оскорбления в адрес ученицы, на одежде которой оказалась дырочка. Кто-то из одноклассников девочки снял прецедент на видеокамеру телефона и выложил в сеть. Прокуратура начала проверку.

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