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Синоптики назвали время образования снежного покрова в Москве

Общество

Как правило, снежный покров в столице образуется в последних числах ноября

Синоптики назвали время образования снежного покрова в Москве
Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия
Снегопад в Москве

Москва, 13 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Устойчивый снежный покров появится в Москве не раньше последних чисел ноября, заявила 13 ноября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября», — цитирует РИА Новости Позднякову.

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По ее словам, снега, который должен выпасть в предстоящие выходные, будет недостаточно, чтобы он покрыл тротуары.

Напомним, на Москву, по оценкам синоптиков, уже надвигаются арктические морозы. Метеорологическая зима в регионе наступит 19 ноября, когда среднесуточная температура установится ниже 0 °C, а выпавший снег перестанет таять.

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