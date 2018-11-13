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На Урале врачи опасаются назначения детям китайских аналогов инсулина

Общество

В Белоруссии уже оценили побочные эффекты «гларгина»

Екатеринбург, 13 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Врачи не застрахованы от выдачи ненадёжных аналогов инсулина детям-диабетикам. Об этом заявил главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Кияев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врач упомянул, что китайские аналоги инсулина «только что» зарегистрировали в России. «Они (производители Китая, — ИА REGNUM ) производят его без проведения клинических исследований», — заявил Кияев.

У китайского аналога под названием «гларгин» есть негативный опыт использования в Белоруссии. «Начали его ставить детям — появились непредсказуемые последствия. Например, рассчитано, что препарат будет всасываться за сутки, а он стал всасываться очень быстро, и получали снижение сахара. Плюс побочные эффекты наблюдались в месте введения препарата — в подкожной клетчатке появлялась липодистрофия. Это опыт белорусских коллег», — подчеркнул специалист.

«К сожалению, на ситуацию мы повлиять не можем. Сколько и что нам купят — такими средствами и будем работать. Повторение белорусской ситуации возможно, если будем покупать не оригинальные препараты, а биосимиляры (аналоги лекарственных средств со сходной формулой, но с различиями)», — заключил Кияев.

По его словам, различные добавки могут приводить к самым разным последствиям. Но пока детям-диабетикам выдают датские, американские или немецкие аналоги инсулина. «Это мировые лидеры», — заверил специалист.

Напомним, число детей-диабетиков в Свердловской области увеличилось почти в два раза с показателей 2006 года. Сейчас в регионе 23,7 заболевших ребёнка на 100 тысяч здоровых детей до 15 лет.

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