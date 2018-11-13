«Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Цюрихе

Москва, , 14:14 — REGNUM 13 ноября в Цюрихе открылся центр прозрачности, на базе которого будет производиться проверка исходного кода продуктов компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные компании.

«Лаборатория Касперского» открыла в Цюрихе центр прозрачности», — передает вещатель.

Компания-разработчик антивирусных программ «Лаборатория Касперского», попавшая под ограничения в США, объявила о создании трех центров прозрачности в октябре 2017 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 31 мая 2018 г. суд федерального округа Колумбия (США) отклонил иск российской компании «Лаборатория Касперского» с требованием отмены решения властей США о запрете использования программного обеспечения компании в американских органах власти.

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