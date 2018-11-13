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«Опять феминистки взбесились»: две девушки побрились в новосибирском метро

Общество

Девушки не объяснили, что хотели этим сказать

«Опять феминистки взбесились»: две девушки побрились в новосибирском метро
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ЧП Новосибирск»
Две девушки решили побриться в метро Новосибирска

Новосибирск, 13 ноября 2018, 14:39 — REGNUM  В новосибирском метро две девушки прилюдно побрили ноги и лицо. Видео с места необычного события опубликовал очевидец в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

Две девушки решили побриться в метро Новосибирска
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ЧП Новосибирск»
Две девушки решили побриться в метро Новосибирска

В ролике видно, как одна девушка сидит на полу вагона метро и бреет ноги. Вторая в это время сидит на положенном для этого месте и бреет лицо. Такие действия вызвали у многих пассажиров смех.

Пользователи соцсети пытаются понять, с какой целью девушки устроили такой перформанс. Многие посчитали, что они находятся в странном состоянии или же просто захотели славы.

«Просто славы захотелось! Знали же, что их снимать все на телефоны будут», — считает Оксана Я.

«Даже непонятно, как это комментировать, но адекватный человек этого в метро делать бы не стал», — пишет Антон П.

Некоторые предположили, что девушки поддерживают феминистическое движение.

«Опять феминистки взбесились», — преположил Антон К.

Авторы Telegram-канала «Мурзилка» тоже предположили, что в свои действия девушки могли вложить феминистические посылы.

Напомним, в сентябре необычная акция прошла и в петербургском метро. Жительница Санкт-Петербурга Анна Довгалюк записала ролик, посвященный борьбе с менспредингом — привычкой мужчин сидеть с раздвинутыми ногами в общественном транспорте. Она подходила к сидящим в такой позе пассажирам и выливала на их штаны воду с отбеливателем. По словам организаторов, в результате акции «пострадали 70 особей». Эту акцию в сети оценили как весьма агрессивную.

Читайте ранее в этом сюжете: Феминистки атаковали мужчин в метро Петербурга

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