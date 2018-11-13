В Дагестане подвели итоги конкурса управленческих кадров

Махачкала, , 14:04 — REGNUM В дагестанском городе Хасавюрте 22 человека стали победителями конкурса управленческих кадров «Открытый муниципалитет». Все они получат шанс назначения на вакантные должности в местных органах власти, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе администрации города.

В финальный этап конкурса, который длился два дня, был отобран 51 претендент. В первый день состоялась дискуссионная сессия о ключевых проблемах социально-экономического развития города и семинар-тренинг, посвященный основным принципами управления проектами.

В заключительный день конкурса была развернута работа по разбору кейсов, состоялись деловые игры и групповые сессии.

Напомним, конкурс управленцев «Открытый муниципалитет» стартовал 1 октября 2018 года. Участие в нем приняли более 400 человек из 10 регионов России и стран ближнего зарубежья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане прошёл масштабный конкурс кадрового резерва «Мой Дагестан», на участие в котором поступило более 11,5 тыс. заявок из 85 регионов России.

Победителями проекта стали 54 участника из шести субъектов страны. На сегодняшний день более 30 победителей конкурса получили назначения на различные должности в республике.