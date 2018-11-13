В школе, пострадавшей от наводнения на Кубани, начались занятия

Апшеронский район, Краснодарский край, , 13:57 — REGNUM Школа №23 и детский сад в селе Кабардинском Апшеронского района Краснодарского края, пострадавшие в результате наводнения 24 октября, полностью восстановлены. 13 ноября в школе начались занятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. До конца недели воспитанников примет детский сад.

В течение двух с половиной недель здание школы смогли капитально отремонтировать. Деревянный пол, поврежденный водой, заменили на линолеум, заменена сантехника, двери и окна. Также закуплена новая мебель для классов и холла, новое оборудование для учебных кабинетов, книги и учебно-наглядные пособия, интерактивные доски и ноутбуки, микролаборатория для кабинета биологии, оргтехника. Пищеблок также получил современное оборудование.

Территорию, прилегающую к школе, заасфальтировали, также высадили хвойные деревья, а весной будущего года обещают вплотную заняться озеленением. Во дворе школы в будущем установят воркаут-площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения 24−25 октября серьезно пострадали Апшеронский, Туапсинский район, а также Сочи. Сильные ливни, приведшие к затоплениям, разрушили коммунальную инфраструктуру, были размыты дороги и мосты, железнодорожные объекты, что привело к задержке десятков пассажирских поездов на несколько дней. Есть погибшие. СКР возбудил и расследует уголовные дела, в том числе и в отношении чиновников, не сумевших обеспечить безопасность людей.