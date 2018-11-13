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Владельцам транспорта на «собачьей тяге» разрешат ездить по дорогам Дании

Общество

Решение датских властей касается не только саней с впряженными собаками, но и колесных тележек

Владельцам транспорта на «собачьей тяге» разрешат ездить по дорогам Дании
Цитата из м/ф «Балто». Реж. Саймон Уэллс. 1995. США
Собачья упряжка

Копенгаген, 13 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  По автодорогам Дании с Нового года будет официально разрешено передвигаться на собачьих упряжках. Об этом сообщает «Евро плюс».

Отмечается, что Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Уже с начала 2019 года владельцам «собачьего» вида транспорта будет разрешено ездить по автодорогам. Решение датских властей касается не только саней на собачьей тяге, но и колесных тележек, отмечает издание.

Новая инициатива была положительно оценена датским природоохранным ведомством, поскольку данный транспорт будет способствовать улучшению экологической обстановки в стране. Также сообщается, что ранее на собачьих упряжках в Дании можно было кататься лишь в специально отведенных местах.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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