Владельцам транспорта на «собачьей тяге» разрешат ездить по дорогам Дании

Копенгаген, , 13:53 — REGNUM По автодорогам Дании с Нового года будет официально разрешено передвигаться на собачьих упряжках. Об этом сообщает «Евро плюс».

Отмечается, что Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Уже с начала 2019 года владельцам «собачьего» вида транспорта будет разрешено ездить по автодорогам. Решение датских властей касается не только саней на собачьей тяге, но и колесных тележек, отмечает издание.

Новая инициатива была положительно оценена датским природоохранным ведомством, поскольку данный транспорт будет способствовать улучшению экологической обстановки в стране. Также сообщается, что ранее на собачьих упряжках в Дании можно было кататься лишь в специально отведенных местах.