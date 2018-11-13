В России создадут школу по противодействию экстремизму

Махачкала, , 13:43 — REGNUM Резолюция о создании в России «Школы будущих лидеров» была принята в Дагестане, на заседании группы «Россия — Исламский мир». Целью проекта является подготовка управленческих кадров по противодействию распространению экстремизма в молодежной среде, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

По словам директора Центра партнёрства цивилизаций МГИМО (У) МИД РФ, координатора группы Вениамина Попова, основные усилия в ходе борьбы с международным терроризмом, в том числе среди мусульманской молодежи, нужно прилагать в сфере профилактической работы.

«На базе проекта «Школа молодого лидера» мы можем подготовить руководителей, способных не только бороться с экстремизмом, но и, прежде всего, не допускать появления такого рода настроений», — заявил Попов. Он добавил, что проект будет представлять из себя двухгодичные курсы по подготовке 40−50 лидеров.

Президент Татарии Рустам Минниханов также заявил, что различные террористические группировки продолжают активно вовлекать молодежь в свои ряды.

«По-прежнему остро стоит вопрос, касающийся идеологической ориентации подрастающего поколения, его обучения, воспитания и успешной самореализации. Как известно, именно среди молодежи наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Вполне закономерно, что за умы и сердца молодого поколения идёт борьба», — подчеркнул Минниханов.

Глава Дагестана Владимир Васильев в свою очередь также коснулся проблемы негативного влияния на молодёжь через сообщества в интернете. Он заявил о необходимости внедрения в образовательный и просветительский процесс специальных программ антиэкстремистской направленности, вырабатывающих у молодежи нравственный и интеллектуальный иммунитет.

Отметим, что на заседании международной группы «Россия — Исламский мир» в Дагестане приняли участие представители России и 25 исламских стран.

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Напомним, группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году после присоединения Российской Федерации к Организации исламского сотрудничества, пока лишь, а качестве наблюдателя. В группу входят государственные и общественные деятели, богословы из 27 стран. Председателем группы является президент Татарии Рустам Минниханов.