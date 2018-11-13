Китайский фермер построил полноразмерный макет Airbus A-320

Пекин, , 13:39 — REGNUM Китайский фермер из провинции Ляонин создал полноразмерный макет авиалайнера Airbus A-320, сообщает 13 ноября AFP.

Отмечается, что на изготовление копии узкофюзеляжного лайнера у фермера по имени Чжу Юэ, в повседневной жизни занимающегося выращиванием чеснока, ушло более 2 млн юаней (около $300 тыс.), на которые были закуплены материалы, в том числе гипсокартон и сталь.

В работе любителю авиации помогали пятеро ассистентов. Предприимчивый китаец намерен создать внутри макета авиалайнера закусочную и фотостудию.