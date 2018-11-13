Предполагаемый член РПК был экстрадирован из Франции в Германию

Берлин, , 13:38 — REGNUM Гражданин Турции был экстрадирован из Франции в Германию по обвинению в принадлежности к Рабочей партии Курдистана (РПК), заявили 13 ноября власти ФРГ, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным федеральной прокуратуры Германии, экстрадиция 31-летнего мужчины, арестованного в июле во Франции по запросу Берлина, состоялась 12 ноября.

Мужчину, полное имя которого не разглашается, обвиняется в том, что он совместно с четырьмя другими лицами, арестованными в июне, похитил бывшего члена этой признанной в ЕС террористической организации с целью заставить его возобновить работу на организацию.

Напомним, члены Рабочей партии Курдистана стремятся к созданию автономии на юго-востоке Турции. Организация признана террористической в ЕС, США и Турции.