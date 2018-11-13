Вынужденно протащили: в воронежской больнице объяснили действия охраны

Воронеж, , 13:30 — REGNUM В воронежской больнице скорой медицинской помощи №1 объяснили действия охранников, которые несколько метров проволокли пенсионера по территории, примыкающей к больнице. Видео сегодня, 13 ноября, опубликовал в социальной сети местный житель, сопроводив его сообщением о том, что якобы мужчине отказали в медпомощи из-за отсутствия полиса. Впрочем, уже тогда пользователи соцсети усомнились в достоверности этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, на видео, размещенном в паблике «Типичный Воронеж», видно, как рядом с БСМП двое людей, одетых в форму охраны, волоком по земле тащат пожилого человека, оставляют его на земле и уходят. Автор видео сообщил, что пенсионеру отказали в медпомощи из-за отсутствия полиса.

Сегодня же ситуацию прокомментировал главврач БСМП №1 Игорь Банин, а на сайте «Вести-Воронеж» появилось видео с камер видеонаблюдения больницы.

Как уточнил Банин, 64-летний мужчина без определённого места жительства был доставлен в приемное отделение травмблока больницы 10 ноября. Уже в приемном отделении мужчина закурил, начал оскорблять сотрудников больницы. На уговоры и замечания он не реагировал, и медики вызвали охрану.

«Услышав про охрану, мужчина сам вышел из комнаты осмотра. С охранниками он встретился в коридоре, те сопроводили его до выхода — пациент шёл самостоятельно. Ему показали, где ближайшая остановка общественного транспорта», — рассказал «Вести-Воронеж» Игорь Банин.

Дальше камеры видеонаблюдения сняли, как, уже после беседы с охраной, пенсионер подходит к припаркованному автомобилю и начинает бить по стеклу. Когда охрана возвращается, он садится на землю и отказывается вставать, в итоге охранники, чтобы убрать мужчину с проезжей части, были вынуждены протащить его несколько метров. Через несколько минут мужчина встал и ушел.

«Тот подзатыльник — единственная претензия к охранникам. Оставлять мужчину на проезжей части было нельзя — он мог уснуть, на него могли наехать. Идти на обочину самостоятельно он отказался», — отметил главный врач больницы.

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