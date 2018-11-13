Жителям Кривого Рога пообещали дать тепло в течение суток

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Кривой Рог, Украина, , 15:53 — REGNUM В Кривом Роге заработали все котельные, заявили 13 ноября в пресс-службе Криворожской теплоцентрали, сказано на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.

В данный момент все котельные предприятия стабильно работают и постепенно выходят на номинальный режим работы. В течение суток тепло появится во всех домах Кривого Рога.

Напомним, отсутствие отопления в домах у 300 тыс. человек стало причиной массовых протестов в Кривом Роге. Дошло до захвата здания местной газораспределительной компании, которая отказалась снабжать газом котельные.

Полиция открыла уголовное дело по факту отсутствия отопления. Правоохранители намерены проверить деятельность чиновников, допустивших ЧП.

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