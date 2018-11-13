У Навального нашёлся неоплаченный штраф по делу «Кировлеса» на 2,1 млн руб

Москва, , 13:29 — REGNUM Блогер Алексей Навальный попал в базу данных управления Федеральной службы судебных приставов Кировской области. Как уточняется на сайте ведомства, исполнительное производство в отношении Навального возбуждено судебными приставами на основании исполнительного листа, выданного Никулинским районным судов Москвы. С блогера должен быть взыскан ущерб, «причинённый преступлением» по делу «Кировлеса» в размере более 2,1 млн рублей.

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Суд по делу «Кировлеса» вновь признал Навального и Офицерова виновными

Вероятно, с этим штрафом может быть связан запрет Навальному покидать пределы России. Как сообщил сегодня, 13 ноября, блогер в Twitter, он должен был вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбург. Однако уже в аэропорту знал, что «невыездной». Согласно полученному Навальным уведомлению, его выезд из России ограничен на основании решения управления Федеральной службы судебных приставов России.

Сам Навальный утверждает, что неоплаченных штрафов у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Алексей Навальный и бизнесмен Пётр Офицеров были признаны виновными в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес» более чем на 16 млн рублей и получили соответственно пять и четыре года лишения свободы условно. В мае 2017 года Кировский областной суд признал законным приговор Навальному, ранее вынесенный по делу «Кировлеса».