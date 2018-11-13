В сети появилась новая оптическая иллюзия, понять которую сможет не каждый

Оттава, , 13:36 — REGNUM В соцсетях ломают голову над новой оптической иллюзией. Пользовательница Reddit из Канады опубликовала на сайте фотографию листка бумаги с несколькими нарисованными рядом друг с другом контурами маков. Многим юзерам кажется, что цветы пересекаются, хотя на самом деле это не так. Выяснилось, что секрет иллюзии лежит в незакрытом гештальте (от немецкого gestalt — форма, образ, структура), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оказалось, что эффект оптической иллюзии связан с теорией гештальта, которая была разработана немецкими психологами в 1920-х годах. Согласно ей, человеческий мозг склонен сначала видеть целое, а потом составляющие, а также видеть целое, даже если отсутствуют некоторые его части. Как объяснил пользователь с ником bissigerbonsai, как только человек фокусируется на картинке меньше и уже не так хорошо видит пробелы между контурами, мозг додумывает рисунок и соединяет цветки. Таким образом он пытается облегчить себе задачу: видит более знакомые выпуклые формы лепестков вместо изгиба внутрь.

Ранее сотрудники Калифорнийского технологического института создали звуковую и визуальную иллюзию. Зрителям предлагали просмотреть ролик, в котором в течение короткого промежутка времени показывается несколько небольших вспышек и звучат короткие сигналы. Иллюзия заключается в том, что зрители видят три вспышки, но на самом деле их всего две, а звуковых сигналов — три.

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