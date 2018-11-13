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В Ярославской области зарезервируют рабочие места для несовершеннолетних

Общество

Проект закона внесен в областную думу

В Ярославской области зарезервируют рабочие места для несовершеннолетних
Ярославская областная дума

Ярославль, 13 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  В областную думу внесен законопроект «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Авторы законопроекта считают, что документ направлен на решение проблемы трудоустройства несовершеннолетних ярославцев в возрасте от 14 до 18 лет, испытывающих трудности в поиске работы.

Согласно этому закону организации, имеющие среднесписочную численность работников более 50 человек, должны предоставлять квоту для несовершеннолетних в размере 1% от среднесписочной численности работников организаций.

Согласно проекту закона работодатели обязаны ежемесячно представлять в государственные учреждения службы занятости населения информацию о трудоустройстве подростков на квотируемые места.

Работодатели должны самостоятельно заниматься трудоустройство подростков и принимать тех, которых будет направлять учреждения службы занятости населения. Аналогичные законы приняты более чем в 30 субъектах Российской Федерации.

Проект закона разрабатывала прокуратура области, а вносят ее депутаты областной думы. Одним из инициаторов законопроекта выступал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Депутатские слушания по проекту прошли еще год назад. По мнению Михаила Крупина, что потребность в труде несовершеннолетних составляет 20 тысяч человек в летний период.

Сейчас труд подростков оплачивается из бюджета, но желающих работать всегда больше, чем предлагают власти.

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