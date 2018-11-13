Ярославский полигон «Скоково» оградят колючей проволокой

Ярославль, , 12:59 — REGNUM Крупнейший мусорный полигон Ярославской области «Скоково» оградят колючей проволокой. Соответствующая закупка размещена на портале государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 14,2 млн рублей. Внимание к полигону общественности было привлечено после того, как в апреле 2018 года туда начали возить мусор из Москвы. За это мэрия столицы перечислила в бюджет области 500 млн рублей, часть из которых пошла на модернизацию полигона.

Согласно условиям контракта, ограждение протяженностью 3,5 километра и высотой 2 метра будет состоять из сетки с металлической проволокой диаметром не менее 1,8 мм, а также колючей проволоки типа «Егоза».

Помимо этого «Скоково» закупает 3 бульдозера стоимостью 61,3 млн рублей и работы на устройство технологических проездов к картам разгрузки за 10 млн. Полигон является акционерным обществом, принадлежащим Ярославской области.

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