Дело «Седьмой студии»: Серебренников дал показания в суде

Москва, , 12:57 — REGNUM На некоторых зарплатных ведомостях «Седьмой студии» стоит поддельная подпись. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в Мещанском суде Москвы.

«Я подписывал всегда 100 тыс. рублей — вот это меньшая сумма», — сказал режиссер.

Серебренников уточнил, что не его подпись стоит в ряде платежных ведомостей, в которых указано, что он якобы получал зарплату в размере 25 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников, являются фигурантами дела «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств.

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