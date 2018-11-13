Два медвуза Казахстана планируют сделать исследовательскими университетами

Астана, , 12:55 — REGNUM Казахстанский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова и Медицинский университет Караганды планируют перевести в статус исследовательских университетов, сообщает 13 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно проекту документа, власти планируют утвердить программы развития двух указанных университетов на 2019−2023 годы. Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года медицинские вузы Казахстана будут трансформированы в некоммерческие акционерные общества, что позволит им самостоятельно определять образовательную программу с учетом рыночных требований.

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