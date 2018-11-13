На Ставрополье возбудили дело о подделке воды «Ессентуки»

Ставрополь, , 12:45 — REGNUM Деятельность организованной группы по производству поддельной минеральной воды пресечена в Ставропольском крае. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба управления СКР по Ставрополью.

По данным следствия, выпуск и продажу контрафактной воды организовали сотрудники завода минеральных вод «Октябрь-А», включая директора предприятия. Под видом воды «Ессентуки 17» разливалась минеральная вода, добываемая за пределами Ессентукского месторождения.

С января 2016 года по июнь 2018 года было продано более 17 млн бутылок поддельной воды. Ущерб от противоправной деятельности оценивается более чем в 400 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 180 УК РФ о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, факт продажи в торговых сетях контрафактной минеральной воды «Ессентуки» был выявлен на Ставрополье в августе. Производителем поддельного продукта оказался «Завод минеральных вод «Октябрь-А».

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