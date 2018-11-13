Вторник, 13 Ноября 2018 года
12:59:48 МСК

На Ставрополье возбудили дело о подделке воды «Ессентуки»

Общество

Ущерб от противоправной деятельности оценивается более чем в 400 млн рублей

Ставрополь, 13 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  Деятельность организованной группы по производству поддельной минеральной воды пресечена в Ставропольском крае. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба управления СКР по Ставрополью.

По данным следствия, выпуск и продажу контрафактной воды организовали сотрудники завода минеральных вод «Октябрь-А», включая директора предприятия. Под видом воды «Ессентуки 17» разливалась минеральная вода, добываемая за пределами Ессентукского месторождения.

С января 2016 года по июнь 2018 года было продано более 17 млн бутылок поддельной воды. Ущерб от противоправной деятельности оценивается более чем в 400 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 180 УК РФ о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, факт продажи в торговых сетях контрафактной минеральной воды «Ессентуки» был выявлен на Ставрополье в августе. Производителем поддельного продукта оказался «Завод минеральных вод «Октябрь-А».

Читайте также: Контрафакт не прошел: на производителя левых «Ессентуков» подали в суд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита авторских прав и товарных знаков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить