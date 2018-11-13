В Париже вспоминают жертв терактов 13 ноября 2015 года

Париж, , 12:40 — REGNUM В Париже сегодня, 13 ноября, проходят траурные мероприятия в память о жертвах серии терактов, совершенных три года назад, сообщает Le Figaro.

По данным издания, траурные мероприятия начались в 09:00 (13:00 мск) у стадиона «Стад де Франс», куда прибыли премьер-министр страны Эдуар Филипп, мэр Парижа Анн Идальго, а также мэр Сен-Дени Лоран Рюссье и ряд министров. При этом впервые на церемонии не будет присутствовать президент страны Эммануэль Макрон.

Напомним, что 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и Сен-Дени. В результате атаки погибли 130 человек, еще 350 были ранены.

Ответственность за этот крупнейший на территории Франции теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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