Москва, , 13:56 — REGNUM В Москве будет реконструирована развязка Киевского шоссе на пересечении с Родниковой улицей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры 13 ноября. Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новые участки помогут улучшить транспортную доступность станции метро «Саларьево» и одноимённого транспортно-пересадочного узла.

«Строительство ТПУ и связанной с ними системы дорог, парковок и маршрутов общественного транспорта всегда внимательно прорабатывается. Именно так город может лучше регулировать транспортные потоки и уменьшить нагрузку на центральные районы», — подчеркнул Кузнецов.

Всего планируется построить четыре сооружения: два тоннеля, длиной около 30 и 10 метров, станут частью съезда с Родниковой улицы на Киевское шоссе в северном направлении. Ещё один тоннель длиной 28 метров будет частью дороги, ведущей с Киевского шоссе на улицу районного назначения.

Самым длинным сооружением станет съезд с Родниковой улицы в сторону станции метро «Саларьево». Он пройдет над существующим съездом с Киевского шоссе и его длина превысит 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Красногорске заключили контракт на разработку проекта реконструкции Путилковского шоссе. Работы по реконструкции проведут в период с 2019 по 2021 годы. В ходе реконструкции участок Путилковского шоссе протяжённостью порядка 1,7 км планируется расширить с двух до четырёх полос движения.

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