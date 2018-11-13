До конца 2018 года Дагестан получит 140 новых школьных автобусов

Махачкала, , 12:25 — REGNUM Школьный автопарк Дагестана до конца 2018 года обновится на 57%. Регион получит 140 новых автобусов вместо тех, что эксплуатируются уже более 10 лет, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе Минобрнауки республики.

В первую очередь новые машины получат общеобразовательные организации, наиболее удалённые от населенных пунктов, где проживают учащиеся. Также отмечается, что с учетом выделяемого в 2018 году транспорта, потребность республики в обновлении школьного автопарка составит ещё 106 автобусов.

Напомним, обновление региональных автопарков предусмотрено постановлением Правительства РФ от 8 августа 2018 года и проводится за счет средств федерального бюджета. В сентябре сообщалось, что в рамках программы Дагестану будет выделено 70 школьных автобусов. Однако Минпросвещения России, проанализировав потребность республики, приняло решение о выделении дополнительных средств на закупку еще 70 автобусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего регионам на обновление парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов правительством РФ из резервного фонда выделено 5 млрд рублей. Между субъектами будет распределено почти 900 автомобилей скорой медицинской помощи и более 1400 школьных автобусов. Отмечается, что вся автотехника произведена исключительно в России.