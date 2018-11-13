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Всемирный Банк: 80% бедных пакистанцев живет в деревне

Общество

Согласно новому отчету Всемирного Банка, бедность в Пакистане распространена, в основном, в деревнях

Всемирный Банк: 80% бедных пакистанцев живет в деревне
Khalid Mir
Пакистан

Исламабад, 13 ноября 2018, 20:58 — REGNUM  11 ноября был опубликован новый доклад Всемирного Банка «Состояние водных ресурсов, санитарные условия и бедность в Пакистане».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, доклад указывает на огромный разрыв в развитии городских и сельских районов Пакистана. Так, 80% пакистанцев, живущих за чертой бедности, являются деревенскими жителями. Самый значительный разрыв в уровнях городской и сельской бедности отмечен в провинции Белуджистан: здесь в процент бедных в деревне составляет 62%, в то время как в городах — 32%. Снижение уровня бедности в целом по стране увеличило разрыв в развитии отдельных районов. Так, уровень бедности в богатейшем районе страны, Абботабаде (Хайбер-Пахтунхва) составил всего 5,8%, в то время как в беднейшем, Вашук (Белуджистан) процент бедных превысил 72%.

Согласно докладу, сельские жители Пакистана зачастую лишены тех благ социального обеспечения, которыми обладают горожане: в деревнях на порядок ниже охват начальным образованием и базовым медицинским обслуживанием.

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Зарубежная хроника
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