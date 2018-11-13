В Карачи в Пакистане в ходе борьбы с самозахватом снесено 1000 магазинов

Карачи, Пакистан, , 16:14 — REGNUM В центральном районе Карачи (провинция Синд) Саддар полиция и городские власти снесли более 1000 магазинов. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, операция проводилась в рамках масштабной общенациональной кампании по борьбе с самозахватом.

Отряды полиции, рейнджеров и тяжелые бульдозеры подошли к рынку Императрицы в районе Саддар еще ночью 10 ноября. Снос 1043 магазинов и лавок на рынках одежды, специй и птиц был осуществлен по решению Верховного Суда Синда. По сообщению городских властей, в ходе масштабной операции по сносу не произошло ни одно инцидента, только один торговец поджег свой магазин, протестуя против происходящего. Мэрия Карачи уже обещала восстановить былое величие рынка Императрицы, благодаря которому город был известен еще в колониальные времена.

В Пакистане проводится масштабная кампания по борьбе с замозахватом и самостроем, в рамках которой незаконные сооружения сносятся, а земля, на которой они были построены, возвращается в собственность муниципалитетов.