ООН: Индия сможет справиться с загрязнением воздуха

Нью-Дели, , 21:03 — REGNUM 12 ноября Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм высказался по поводу ситуации со здравоохранением в Индии. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Солхейм высоко оценил успехи Индии в деле борьбы с вирусом полиомиелита и другими заболеваниями. При этом, по мнению Солхейма, и в Нью-Дели, и во всей северной Индии загрязнение воздуха достигло критической «кризисной» отметки.

Исполнительный директор ЮНЕП призвал правительство, научное сообщество и граждан Индии приложить все усилия, чтобы сообща справиться с этой угрозой. По мнению Эрика Солхейма для «кризиса» с загрязнением воздуха в Индии нет «волшебного средства», но страна, преуспевшая в других областях здравоохранения, справиться и с этой проблемой.

Согласно данным ВОЗ, индийские мегаполисы Нью-Дели, Мумбаи и Калькутта традиционно входят в первую десятку городов с самым низким качеством воздуха.