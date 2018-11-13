Володин: Президент повышает статус института уполномоченных по правам детей

Москва, , 12:47 — REGNUM Все фракции политических партий поддержали пакет законопроектов, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным, об уполномоченных по правам ребенка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятые в первом чтении президентские инициативы повышают статус института уполномоченных по правам ребенка и позволяют ему в дальнейшем участвовать в совершенствовании законодательства по защите прав детей», — заявил Володин.

Уполномоченный, в соответствии с законопроектом получает возможность обращаться к Государственной думе с инициативами по внесению изменений в законы в интересах детей. Еще одно важное предложение, отметил спикер Госдумы, — наделение уполномоченного правом направлять мотивированные предложения в государственные органы с целью привлечения к уголовной ответственности тех, кто нарушает права ребенка.

«Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить эту задачу», — заявил Володин.

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