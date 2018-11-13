В Швеции обсуждается запрет на мясо в ресторанах

Стокгольм, , 17:23 — REGNUM Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, Кристиана Фигерес, заявила о том, что в ресторанах необходимо запретить продажу блюд из мяса. Заявление прозвучало на ежегодной конференции Web Summit в Лиссабоне 8 ноября. Фигерес добавила также, что к тем, кто ест мясо, следует относиться так же, как к курильщикам.

— Если им хочется есть мясо, пусть делают это за пределами ресторана, — сказала Фигерес.

Инициативу подхватили шведские СМИ. Так, шведский телевизионный канал SvT опубликовал на своём официальном сайте опрос, в котором интересуется у посетителей, как они относятся к предложению Фигерес. Согласно результатам, 26% шведов поддерживают запрет на мясо в ресторанах, 68% выступают против и 7% относятся к вопросу с равнодушием.

Кристиана Фигерес сейчас занимает пост исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата и известна своими радикальными взглядами на вопросы защиты окружающей среды.