В Кабуле проходят протесты против ухудшения ситуации в Газни и Урузган

Кабул, , 17:09 — REGNUM Сотни жителей Кабула приняли участие в протесте против ухудшения ситуации с безопасностью в провинциях Газни (столица провинии — г. Газни) и Урузган (столица провинции — Таринкот). Конечной точкой шествия протестующих, начавшегося в западных районах столицы, является президентский дворец.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», протестующие обвиняют правительство в пренебрежении ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Изначально в шествии участвовало всего несколько человек, однако затем количество протестующих увеличилось до нескольких сотен человек.

Участки протестов несли плакаты, которые призывали президента страны Ашрафа Гани и Главное исполнительное лицо Абдуллу Абдуллу обратить внимание на существующие проблемы в центральных районах страны и принять необходимые меры.

Начальник полиции Кабула Сайед Мохаммад Рошандил уже заявил, что участники шествия нарушили закон, так как заранее не уведомили власти о планируемой акции.