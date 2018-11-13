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68% молодежи Бангладеш довольны действиями премьер-министра

Общество

Бангладешская исследовательская организации «Колреди» провела социологический опрос, в ходе которого выявила значительный уровень поддержки действий нынешнего премьер-министра Бангладеш

68% молодежи Бангладеш довольны действиями премьер-министра
Kurious
Бангладеш

Дакка, 13 ноября 2018, 19:52 — REGNUM  Исследовательская организация «Колреди», базирующаяся в Бангладеш, провела социологическое исследование, в ходе которого выяснила, что 68,3% молодежи Бангладеш поддерживают политический курс нынешнего премьер-министра Бангладеш Хасины Вазед.

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» со ссылкой на результаты исследования, на фоне быстрого социально-экономического развития страны 51,3% молодежи готовы проголосовать за действующего премьер-министра на следующих выборах. 53,5% молодых людей Бангладеш считают, что XI парламентские выборы в Бангладеш пройдут успешно.

По словам одного из экспертов «Колреди», исследование проходило в 10 столичных и более 20 региональных образовательных учреждениях. Все респонденты — молодые люди, которые вступают в совершеннолетний возраст и, соответственно, уже могут голосовать. Из всех опрошенных 30,2% выступают против нынешнего правительства Бангладеш, а 18,5% еще не определились со своими политическими взглядами.

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Зарубежная хроника
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