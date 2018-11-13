«Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений — Минобороны РФ

Москва, , 11:52 — REGNUM Под Мурманском не получил значительных повреждений авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», на палубу которого в плавучем доке упал башенный кран. Об этом сообщил замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на селекторном совещании.

По его словам, то, что корабль не получил значительных повреждений, стало известно после предварительного осмотра.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября 2018 г. глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что палуба авианосца «Адмирал Кузнецов» оказалась повреждена при падении башенного крана в плавучем доке под Мурманском.

По его словам, размеры пробоины составляли четыре на пять метров.

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