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В арабской деревне в Израиле прошел протест против результатов выборов

Общество

Протест перерос в массовые беспорядки с применением ракетниц, 26 человек задержаны

Иерусалим, 13 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  В арабском поселке Кфар-Манда на севере Израиля прошел протест части населения против результатов состоявшихся муниципальных выборов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, позже акция протеста переросла в массовые столкновения с применением оружия.

Сообщается, что сотни жителей деревни вышли на улицы, протестуя против результатов выборов. Демонстранты бросали камни и поджигали стоящие на улицах автомобили. Силы полиции попытались разогнать демонстрацию. Однако протестующие оказали сопротивление службам безопасности, стреляя в полицейских из ракетниц.

В результате столкновений по подозрению в нарушении общественного порядка было задержано 26 человек. Кроме того, было повреждено несколько полицейских машин, возле одной из которых было найдено взрывное устройство.

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Зарубежная хроника
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