В арабской деревне в Израиле прошел протест против результатов выборов

Иерусалим, , 18:11 — REGNUM В арабском поселке Кфар-Манда на севере Израиля прошел протест части населения против результатов состоявшихся муниципальных выборов. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, позже акция протеста переросла в массовые столкновения с применением оружия.

Сообщается, что сотни жителей деревни вышли на улицы, протестуя против результатов выборов. Демонстранты бросали камни и поджигали стоящие на улицах автомобили. Силы полиции попытались разогнать демонстрацию. Однако протестующие оказали сопротивление службам безопасности, стреляя в полицейских из ракетниц.

В результате столкновений по подозрению в нарушении общественного порядка было задержано 26 человек. Кроме того, было повреждено несколько полицейских машин, возле одной из которых было найдено взрывное устройство.