Социальные работники Израиля начали бессрочную забастовку

Иерусалим, , 17:45 — REGNUM Социальные работники Израиля объявили о начале бессрочной забастовки. Служащие не будут принимать посетителей, пока государство не будет гарантировать им полную безопасность. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom с ссылкой на профсоюз соцработников.

Известно, что забастовка была объявлена на фоне участившихся случаев применения насилия по отношению к социальным работникам со стороны посетителей. Глава профсоюза Инбаль Хермони направила письма министру социального обеспечения Хаиму Кацу и министру экономики Моше Кахлону. Хермони призвала министров предпринять необходимые меры для решения проблемы безопасности работников. В профсоюзе отметили, что забастовка продолжиться до тех пор, пока государство не улучшит условия труда работников службы и не сделает все необходимое для обеспечения их безопасности.

Стоит отметить, что раннее социальная служба уже проводила подобные забастовки. Так, в конце октября отделение в Иерусалиме прерывало свою работу на несколько часов после того, как группа родителей применила физическую силу против социальных работников.