«Танос превратил Дэдпула в Пикачу»: соцсети о новом фильме с покемонами

Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Пользователи в основном положительно отнеслись к тому, что Пикачу «вышел» в реальную жизнь, однако ряд моментов будущей картины вызвали у зрителей вопросы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первую очередь фанатов покемонов поразило, что Пикачу разговаривает человеческим голосом. Более того, персонажа озвучивает Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме «Дэдпул». Из-за этого у многих зрителей Пикачу, который раньше разговаривал куда менее низким голосом, теперь ассоциируется с брутальным супергероем.

«Почему Пикачу разговаривает, как 30-летний мужчина?» — удивляется Сушант С.

«Вау, Танос превратил Дэдпула в Пикачу», — пишет Dr. Lustify.

Для некоторых пользователей также стало неожиданностью, что Пикачу оказался пушистым. Впрочем, это только порадовало поклонников покемона. Но, несмотря на удавшийся образ главного героя и неплохой трейлер, среди юзеров бытует мнение, что сам фильм окажется на среднем уровне.

«Никогда не думал, что Пикачу пушистый, я думал, он гладкий и кожаный», — пишет SubCom.

«Пикачу, конечно, шикарно сделали. Пушистый няша такой», — считает gRaFFit.

https://twitter.com/Makadjamba/status/1062256726290894848

Не забыли пользователи и про мемы с Пикачу, которые накануне стали особо популярными в социальных сетях.

https://twitter.com/pizduyvpizdu/status/1062030521981681664

https://twitter.com/openmegames/status/1062236667824746496

Напомним, премьера картины запланирована на 8 мая 2019 года. Помимо Райана Рейнольдса, в проекте приняли участие актёры Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон и Кэн Ватанабэ. Режиссёром фильма выступил Роб Леттерман.

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