Сквернялис опровергает ухудшение положения учителей в Литве

Вильнюс, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не считает, что положение литовских учителей с сентября 2018 года, когда заработала новая система оплаты труда, ухудшилось. Оно, наоборот, по словам Сквернялиса, улучшилось у абсолютного большинства работников системы среднего образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября.

Выступая сегодня в эфире национального радио LRT Сквернялис назвал цифры: у 70% учителей зарплаты выросли сразу в среднем на 112 евро, а у 20% — снизились, поскольку они не заняты в школе полный день. Кроме того, по его словам, в Литве значительно снизилось число учеников, что не могло не повлиять на занятость учителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве несколько школ объявили о бессрочной забастовке. К концу недели к ней должно присоединиться порядка 80 школ по всей стране. В Литве, однако, действует 2 тыс. школ.