Директор дома престарелых под Красноярском избежал заключения

Красноярск, , 11:30 — REGNUM В Красноярском крае директора пансионата для престарелых граждан признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что обвиняемый, вопреки заключенным договорам с родственниками престарелых граждан, не вызывал им «скорую» в случае плохого самочувствия — отчего его подопечные умирали.

«После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц, в среднем около двух недель», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в СКР добавили, что судом директору пансионата назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, но в связи с истечением сроков давности уголовное преследование по делу прекращено. Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что руководителя пансионата в поселке Емельяново подозревают в гибели 18 пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что постояльцы пансионата для престарелых в Бурятии голодали и были вынуждены спать в кроватях для малышей.

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