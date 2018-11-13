Директор лицея о пополнении библиофондов: почему учебники такие дорогие?

Якутск, , 11:52 — REGNUM В Якутии констатировали трудности пополнения библиотечных фондов школ. Одной из причин их возникновения называют слишком высокие, по мнению директора МАОУ «Саха политехнический лицей» Якутска Надежды Тимофеевой, цены на учебные пособия. Другая проблема — одноразовость рабочих тетрадей, которые необходимо покупать каждый год, сообщила руководитель образовательного учреждения корреспонденту ИА REGNUM.

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«Конечно, наполнение библиотечных фондов школ в необходимом объёме влияет на качество образования, — подчеркнула Надежда Тимофеева. — Потому что иногда бывает, что учебники, которые не вошли в федеральный перечень, старые учебные пособия, — в библиотеках есть, ими они полностью загружены, а новое пополнение… Сейчас стоимость учебников высокая, и, конечно, по субсидии директора стараются пополнять свой библиотечный фонд, но траты на эти цели велики. Например, в этом году я только 2 млн рублей потратила на то, чтобы закупить учебники, и из выделенных школе 2,5 млн рублей у меня получается на другие цели — приобретение компьютерной техники и так далее — остаётся только 500 тыс. рублей. Поэтому здесь проблема, конечно, есть».

Одной из причин возникновения больших затрат на учебники директор якутского лицея назвала то, что некоторые учебники и авторы каждые три года выпадают из федерального перечня.

«Приходится снова пособия обновлять, — отмечает Надежда Тимофеева. — Поэтому хотелось бы, чтобы на федеральном уровне были хорошие эксперты по рассмотрению современных учебников, чтобы их на десятилетия хватало, хотя бы по таким предметам, как математика, физика… Здесь же никаких современных инноваций нет — не меняется содержание учебника, только технологии учителя».

Ещё одной проблемой директор «Саха политехнического лицея» назвала то, что учебники сейчас предусматривают методический комплекс — идут в комплекте с учебными тетрадями, а те по факту одноразовые.

«Поэтому пополнять этот фонд у государства может не хватить средств — приобретать на все школы России учебники, притом одноразовые… Хоть и говорят, что учебные комплексы должны покупать школы, я с этим не согласна и считаю, что какую-то часть, хотя бы на рабочие тетради, должны платить родители. Минимум затрат всё-таки они должны нести, хотя бы на эти рабочие тетради. На федеральном уровне должно быть законодательство или положение, которое бы прописывало такой порядок», — также высказала мнение Надежда Тимофеева.

Ещё одним фактором, затрудняющим пополнение библиотечного фонда республики, она назвала то, что для младших классов учебники хоть и красочные, но очень затратные — стоимость одного иногда достигает 450 рублей, и это очень дорого.

«Если бы учебники стоили дешевле, библиотечный фонд пополнялся бы активнее. Возможно, в этом есть заинтересованность издательских коллективов, которые постоянно меняют учебные пособия, а школы от этого страдают, и государство тратит немалые деньги. Фонды обновлять трудно в связи с тем, что постоянно вносятся изменения. Хочется на выделяемые деньги ещё приобретать электронные учебники в доступном формате, и на это тоже нужны немалые деньги — на программное обеспечение и так далее. Поэтому есть всегда потребность золотую середину найти, чтобы и детишки нормально учились и были учебниками обеспечены, и родителям было не накладно, но и всё-таки государству тоже не приходилось тратить очень большие суммы на пополнение библиотечного фонда», — считает Надежда Тимофеева.

Она констатировала необходимость работать с издательствами, устанавливающими на учебные пособия таки высокие цены: например, ввести определённые тарифы или нормативы, для того чтобы цены на учебники не поднимались так высоко.

«Учебники нужны, необходимы, и пополнять надо всё равно, потому что степень износа идёт. Поэтому финансирование должно оставаться на том же уровне, но при этом без повышения цен на учебники», — резюмировала директор одного из лицеев Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты обеспокоены проблемой обновления региональных библиофондов и считают, что их плачевное по всей стране состояние требует принятия скорейших мер. Причиной возникновения такой проблемы называется то, что многие директора школ относятся к библиотекам как к чему-то второстепенному. Среди наиболее отстающих в обновлении учебных пособий регионов называются Приморье, Иркутская область, Дагестан, а также города Самара и Киров.