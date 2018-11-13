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Во Львовской области из-за вспышки кори закрылись четыре школы

Общество

За неделю зарегистрировано 489 случаев кори, в том числе 373 случая выявлены у детей

Во Львовской области из-за вспышки кори закрылись четыре школы
Иллюстрация: Phil.cdc.gov
Ребёнок с корью

Львов, Украина, 13 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  В связи со вспышкой заболеваемости корью в четырех школах Львовской области введен карантин. Об этом сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко.

По ее словам, за неделю с 1 по 7 ноября в регионе было зафиксировано 489 подтвержденных случаев заболевания корью.

«Во Львовской области за неделю зарегистрировано 489 случаев кори, в том числе у 373 детей до 17 лет», — цитирует слова главного эпидемиолога области УНН.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года на Украине корью заболело более 36 тыс. человек. По оперативным данным, с начала 2018 года заболели 14 111 взрослых и 22 344 ребёнка.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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