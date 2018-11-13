«Пример для разработчиков»: Bethesda помогла семье умершего ребёнка

Роквилл, США, , 11:30 — REGNUM Компания Bethesda отправила $10 тыс. родителям ребёнка, умершего от невробластомы (патологического новообразования в почке). Компания никак не афишировала свою помощь семье погибшего ребёнка, информацию о переводе нашёл и опубликовал пользователь Reddit с ником u/Ra-vencio.

Мальчик был фанатом серии игр Fallout и стал первым в мире человеком, поигравшим в Fallout-76 задолго до её релиза. Специальную копию игры ребёнку привёз лично представитель компании Bethesda. Также Bethesda запускала специальную кампанию по сбору средств на лечению ребёнка на портале GoFundMe. Благодаря помощи пользователей, компании удалось собрать порядка $40 тыс., однако 3 ноября ребёнок скончался.

Игровое сообщество поддержало действия компании, отмечая что «всем разработчикам видеоигр следует брать пример с Bethesda». Также геймеры особенно отметили тот факт, что компания не стала афишировать свою помощь семье ребёнка даже после его смерти и, что если бы ни пользователь u/Ra-vencio, об этом мог никто не узнать.

Ранее директор компании Bethesda Тодд Говард не раз заявлял, что помощь больным детям — одно из важных направлений работы компании. Также Bethesda поддерживает благотворительный фонд Make-A-Wish.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Deus Ex и Thief высказался о проектах компании Bethesda