Вторник, 13 Ноября 2018 года
11:17:38 МСК

Выпускники одной из школ США снялись на выпускной с нацистским приветствием

Общество

Это вызвало осуждение со стороны администрации города и ветеранских организаций

Мэдисон, США, 13 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Появившаяся во всемирной сети фотография выпускников старшей школы в городе Барабу, штат Висконсин, с рукой, вскинутой в нацистском приветствии, вызвала бурю негодования как среди пользователей интернета, так и официальных организаций, сообщает USA Today.

Оскорбительная фотография была сделана еще весной, перед выпускным балом, на лестнице перед зданием суда города. Это место традиционно используется для фотографирования выпускников. Но массовое внимание к ней стали обращать только сейчас. Выходку уже осудили руководство школьного округа и ветеранские организации. Городской глава отметил, что произошедшее не отражает ценностей этого маленького города, в котором проживет 12 тыс. человек.

«Это не Барабу. Мы не такие», — подчеркнул глава города Эд Гейк.

«Барабу очень гостеприимный город», — добавил он.

Против выходки выпускников выступили и еврейские организации штата. В совместном заявлении они подчеркнули, что «акты ненависти начинаются с полных ненависти выражений». Произошедшее должно показать необходимость просвещения молодежи в вопросах «разнообразия и терпимости к тем, кто отличается от них».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить