Выпускники одной из школ США снялись на выпускной с нацистским приветствием

Мэдисон, США, , 11:11 — REGNUM Появившаяся во всемирной сети фотография выпускников старшей школы в городе Барабу, штат Висконсин, с рукой, вскинутой в нацистском приветствии, вызвала бурю негодования как среди пользователей интернета, так и официальных организаций, сообщает USA Today.

Оскорбительная фотография была сделана еще весной, перед выпускным балом, на лестнице перед зданием суда города. Это место традиционно используется для фотографирования выпускников. Но массовое внимание к ней стали обращать только сейчас. Выходку уже осудили руководство школьного округа и ветеранские организации. Городской глава отметил, что произошедшее не отражает ценностей этого маленького города, в котором проживет 12 тыс. человек.

«Это не Барабу. Мы не такие», — подчеркнул глава города Эд Гейк.

«Барабу очень гостеприимный город», — добавил он.

Против выходки выпускников выступили и еврейские организации штата. В совместном заявлении они подчеркнули, что «акты ненависти начинаются с полных ненависти выражений». Произошедшее должно показать необходимость просвещения молодежи в вопросах «разнообразия и терпимости к тем, кто отличается от них».