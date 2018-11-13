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«СТС-Медиа» будет бороться за персонажей мультфильма «Три кота» в суде

Общество

Холдинг планирует подать более сотни исков к нарушителям прав на персонажей мультфильма

Москва, 13 ноября 2018, 11:13 — REGNUM  «СТС-Медиа» начал волну исков к нарушителям интеллектуальных прав на персонажей мультфильма «Три кота». С 31 октября холдинг подал девять исков к индивидуальным предпринимателям в разных регионах. В 2018—2019 годах компания планирует подать в суд более сотни заявлений по факту торговли контрафактом, сообщает «Коммерсант».

«СТС-Медиа» подала иски к предпринимателям, которые занимаются продажей нелицензионных игрушек и другой нелегальной продукции, выпущенной под брендом «Три кота». Размер требований составляет от 40 до 60 тыс. рублей по каждому иску. Для борьбы с многочисленными случаями торговли контрафактом холдинг нанял три специализированных агентства. Потери от контрафакта могут составлять около 100 млн рублей в год в розничных ценах.

Напомним, первая серия «Трёх котов» вышла в 2015 году. Мультсериал рассказывает о жизни котят Коржика, Компота и Карамельки. Его производством занимается студия «Метрофильмс» по заказу «СТС Медиа».

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