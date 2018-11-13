Ростовская область: из-за снегопада трасса М-4 «Дон» парализована

Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области из-за снегопада парализована часть автодороги. На трассе М-4 «Дон» в настоящее время работает снегоуборочная техника, движение регулируют госавтоиснпекторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дорожной полиции 13 ноября.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий и ремонта дорожного полотна сейчас затруднено движение транспорта на участке автотрассы М-4 «Дон» с 1002 по 1015 километр», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем региональное управление ГИБДД настоятельно рекомендует жителям Ростовской области воздержаться от поездок на личном транспорте.

«Если же поездку невозможно отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим. Важно помнить, что в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают», — отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу синоптиков, снег в Ростовской области будет идти в течение дня 13 ноября.