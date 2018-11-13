Вторник, 13 Ноября 2018 года
11:17:52 МСК

Ростовская область: из-за снегопада трасса М-4 «Дон» парализована

Общество

Госавтоиснпекторы регулируют движение на участке автодороги

Ростовская область: из-за снегопада трасса М-4 «Дон» парализована
Гололед

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  В Ростовской области из-за снегопада парализована часть автодороги. На трассе М-4 «Дон» в настоящее время работает снегоуборочная техника, движение регулируют госавтоиснпекторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дорожной полиции 13 ноября.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий и ремонта дорожного полотна сейчас затруднено движение транспорта на участке автотрассы М-4 «Дон» с 1002 по 1015 километр», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем региональное управление ГИБДД настоятельно рекомендует жителям Ростовской области воздержаться от поездок на личном транспорте.

«Если же поездку невозможно отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим. Важно помнить, что в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают», — отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу синоптиков, снег в Ростовской области будет идти в течение дня 13 ноября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить