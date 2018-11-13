В Ярославле «Хартия» объяснила выставление счетов за дома-призраки сбоем

Ярославль, , 11:19 — REGNUM Региональный оператор по обращению с ТКО в Ярославской области «Хартия» объяснил выставление некорректных счетов сельским жителям техническим сбоем. Вопрос работы регоператора 13 ноября обсудили депутаты муниципалитета Ярославля на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во многих случаях квитанции были выставлены за не построенные дома, или же просто за точки подключения к электроэнергии.

В частности, этот вопрос задала депутат Евгения Овод. Как пояснил замдиректора филиала «Ярославский» ООО «Хартия» Александр Фомин, произошла техническая ошибка.

Поясню, почему это произошло. Здесь по частному сектору через агента ПАО «ТНС Энерго» произошел сбой в системе, у них наложились лицевые счета друг на друга. Поэтому действительно были выставлены счета на точки подключения, сбой произошел. Что же теперь сделаешь, это техническая ошибка, она в любом случае будет устранена, сейчас это все приводится в соответствие. Но принимаются от граждан заявления, и в том числе комиссионные выходы проводим, потому что действительно есть случаи, когда выставлены счета на точку подключения, и там действительно нет ни жилого дома, ни жилого строения. Где-то выставили на два счетчика по одному и тому же адресу. Это действительно был технический сбой, эти моменты устранены, агентами ведется обновление базы, они ее вычищают в том числе по нашим заявлениям, также в адресах агента ПАО «ТНС Энерго» эти заявления принимаются от граждан. За ноябрь месяц, я думаю, такого уже не будет. На точки доступа начисления за коммунальную услугу по обращению с ТКО наш агент не произведет», — сказал заместитель директора филиала «Ярославский» ООО «Хартия» Александр Фомин.

«ТНС энерго» является платежным агентом «Хартии» по индивидуальным жилым домам в Ярославской области.