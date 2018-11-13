Императрица, полководец или летчица: для аэропорта Краснодара выбирают имя

Краснодар, , 10:57 — REGNUM Имена Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской вошли в шорт-лист имен для аэропорта Краснодара. Также отобраны варианты имен, которые могут быть присвоены другим двум крупным аэропортам Краснодарского края — Сочи и Анапы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Напомним, отбор имен проводится в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению имен великих соотечественников 45 крупным российским аэропортам.

«Краснодарский аэропорт может носить имя императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова или летчицы Евдокии Бершанской. Сама идея популяризации великих имен была принята нашими жителями на ура», — заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Для аэропорта Сочи в шорт-лист по итогам отбора включены имена Героя Советского Союза летчицы Евгении Жигуленко, адмирала Михаила Лазарева, летчика-космонавта Виталия Севастьянова, для аэропорта Анапы имена советского летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки, актрисы Клары Лучко и летчика-истребителя, героя Советского Союза Вадима Фадеева.

12 ноября стартовало финальное голосование проекта, которое продлится до 30 ноября: жителям предлагается проголосовать на сайте проекта, а также в соцсетях за одно из имен. Итоговые результаты станут известны 5 декабря.