Заповедник «Бастак» в ЕАО получил международный статус

Биробиджан, , 10:56 — REGNUM Государственный природный заповедник «Бастак», расположенный в Еврейской автономной области, принят в Международный Альянс охраняемых территорий (IAPA), что позволит ему сотрудничать с охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими резерватами. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба заповедника.

Отмечается, что решение о присоединении к международному альянсу принято по рекомендации ЮНЕСКО. В дирекции заповедника рассчитывают, что этот шаг позволит «приобщиться к лучшему мировому опыту развития охраняемых территорий», поскольку в рамках сотрудничества регулярно проводятся встречи между его членами.

«Бастак» — заповедник в ЕАО, занимает площадь более 100 тыс. га. В пределах его территории обитают шесть амурских тигров, занесенных в российскую и международную Красные книги, они находятся под особой охраной государства.

Альянс IAPA создан в 2014 году по инициативе экологов Китая. Его целью является объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата. Сейчас он объединяет 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки.