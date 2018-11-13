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Путин поздравил Рязанское воздушно-десантное училище со 100-летием

Общество

Училище ВДВ — одно из самых престижных военных учебных заведений

Москва, 13 ноября 2018, 10:53 — REGNUM  Сегодня, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, курсантов и выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова со 100-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля

Глава государства подчеркнул, что Рязанское воздушно-десантное училище по праву считается одним из самых престижных военных учебных заведений России. Выпускники училища ВДВ вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности государства.

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В поздравительной телеграмме говорится, что страна всегда будет помнить подвиги десантников в годы Великой Отечественной войны, а также в наши дни при отражении атак международного терроризма на Россию.

«Верность присяге, отвага и мужество ветеранов остаются достойным примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты», — отметил президент и пожелал коллективу училища всего наилучшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2013 года Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Василия Маргелова впервые за свою историю выпустило девушек. Факультет связи, специального назначения и десантный факультет совместно выпустили в 2013 году 290 офицеров, в том числе 14 девушек.

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