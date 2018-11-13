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В Оренбурге за наркопреступления осуждены трое пермяков

Общество

Трое жителей Перми занимались распространением наркотиков на территории Перми и Оренбурга

Оренбург, 13 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  В Оренбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Перми, которые признаны виновными в совершении 24 эпизодов наркопреступлений. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области.

Группа действовала с ноября 2017 года по январь 2018 года. Пермяки приобретали наркотические средства в Москве, затем фасовали и распространяли через тайники-закладки. Для сбыта запрещённых веществ был создан интернет-магазин. Пользователи рассчитывались за наркотики криптовалютой.

Правоохранители при задержании наркодиллеров, а также во время обысков по месту проживания фигурантов уголовного дела в Оренбурге и Перми обнаружили крупные партии синтетических наркотиков и гашиша.

Промышленный районный суд Оренбурга приговорил организатора наркогруппы к наказанию в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Его сообщники осуждены к 8,5 года и 7 годам трём месяцам лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

Стоит отметить, в середине октября аналогичное дело рассматривал суд Перми. Он признал виновным четырёх местных жителей, которые также приобретали наркотики в Москве и продавали их через интернет-магазин за криптовалюту. Фигуранты получили от восьми до 13 лет лишения свободы и крупные штрафы.

Читайте ранее в этом сюжете: Наркодилерство за криптовалюту: осуждена группа пермяков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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